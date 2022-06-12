Германия закупит сотни тысяч контейнеров для вывоза украинского зерна

Правительство ФРГ создаст фонд для закупки зерновых контейнеров, чтобы ускорить экспорт зерна из Украины, на фоне провала переговоров о разблокировании морских портов.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявил уполномоченный правительства Германии по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер.

«Мы делаем все возможное, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге, чтобы предотвратить глобальный голод», – сказал он.

Кроме того, обсуждается идея предоставления помощи с терминалами для перегрузки зерна на украинской границе, чтобы решить проблему широкой колеи. Тойрер предположил, что «в наиболее оптимистическом случае» из 23 миллионов тонн зерна, которые «Застряли на Украине», по железной дороге удастся вывезти 10 миллионов тонн.

Напомним, накануне заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник заявил, что правительство разработало два маршрута для экспорта зерна.

Симферополь, Валентин Карамазов

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