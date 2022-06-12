На Украине ждут повторного наступления на Киев

Россия предпримет новое, более масштабное наступление на украинскую столицу.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил советник бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова Зорян Шкиряк.

Кроме того, он уверен, что с территории Белоруссии возможны «провокации» на западе Украины.

«Киев остаётся основной целью врага. Киев до сих пор остаётся в опасности, и каждый день находится под угрозой ракетных ударов. То, что сегодня Киев находится в более или менее лайтовой ситуации – мы все ходим на улицы, видим людей, и для кого-то это выглядит таким расслабоном, который меня напрягает, – безусловно, Киев – цель номер один.

Ситуация относительно Киева может складываться ровно так, как будет складываться ситуация на востоке и юге страны. Как только враг достигнет тех или иных успехов, он обязательно пойдёт дальше.

Более того, не исключено, что враг будет осуществлять провокации на севере страны, в частности, и на Киевском, и на Полесском направлении, это может быть Волынская область или Житомирская, в первую очередь, граница с Белоруссией.

Для того, чтобы оттягивать возможность наших военных перебрасывать силы на участки фронта, где происходят активные боевые действия», – приводит слова Шкиряка «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее в команде Зеленского заявили, что ждут ракетных ударов по «правительственному кварталу» Киева.

Симферополь, Валентин Карамазов

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