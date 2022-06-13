Иностранные наёмники на Украине обвинили Запад в «самоуспокоенности»

Западные партнёры Украины пребывают в ложной самоуспокоенности, думая, что поставили Киеву уже достаточное количество вооружений. Если поставки тяжёлого оружия не ускорятся в ближайшие дни, то у ВСУ будет «много смертей».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил спикер Иностранного легиона Украины Дэмиэн Магроу.

«На наших западных партнёров, кажется, нашло некоторое чувство самоуспокоенности по поводу того, что тех поставок оружия, которые Украина уже получила, достаточно для победы в войне...

Пожалуйста, продолжайте посылать тяжёлую артиллерию, системы тяжёлого вооружения, ракеты дальнего действия, противокорабельные ракеты. Всё это необходимо сегодня на поле боя... Чем дольше мы ждём, тем больше будет смертей», – призывает Магроу.

Напомним, с теми же упрёками в адрес запада выступил накануне министр обороны Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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