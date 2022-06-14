В Крыму продолжаются поиски детей, унесенных в море

В Крыму продолжаются поиски двух детей, унесенных в море.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 12 июня около в селе Штормовое Сакского района. Девочка 2016 года рождения и мальчик, родившийся в 2017 году, находились на надувном матрасе, который сильным порывом ветра понесло в море.

«Две секунды ровно – и все. Ветром унесло. Просто моментально. Дунул ветер – и все, матрас улетел», – цитируют «Известия» отца мальчика. Мужчина рассказал, что матрас пытались догнать 12 человек, однако не смогли, так как им мешали большие волны.

На большом расстоянии от берега матрас перевернулся, дети ушли под воду.

Спасатели прибыли на место только через полтора часа после происшествия, утверждает отец погибшего ребенка.

Тела детей до сих пор не нашли: «Дети пока не найдены. Их поиски продолжаются, – прокомментировала РИА «Новости Крым» сообщение о том, что малыши обнаружены, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Республике Евгения Беликова.

Напомним, трагедия произошла в месте, не предназначенном для купания, поэтому там не дежурили спасатели. Следователи в этом месте каких-либо предупреждающих знаков о запрете или ограничении купания не обнаружили. Возбуждено уголовное дело.

В поисках детей задействовано несколько десятков человек, наземная техника и плавсредства.

Симферополь, Лиана Макоба

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