«Мы заслужили» – Киев советует грузинам помолчать о Евросоюзе

Заявления официального Тбилиси о том, что Грузия больше достойна статуса кандидата в члены ЕС, чем Украина – неприемлемы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк.

Так он отреагировал на вчерашнее заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что статус кандидата в члены Евросоюза нужно дать сначала Грузии, а затем уже Украине и Молдове.

По словам Подоляка, Украина как никто «заслужила» статус кандидата в члены Евросоюза.

«Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией. Евросоюз платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию. Ибо ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди кандидатов?", – написал Подоляк у себя в Twitter, обращаясь к Гарибашвили.

Между тем, по словам источников из Брюсселя, Еврокомиссия будет рекомендовать для Украины «обусловленный» статус кандидата в ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»