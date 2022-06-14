Киев запросил гуманитарный коридор для оставшихся на комбинате «Азот» по невозможному маршруту

Власти Украины просят открыть гуманитарный коридор для вывода мирных жителей с территории комбината «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Как уже сообщал «Новый День», на комбинате остаются около трех сотен боевиков и более тысячи мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.

Украинская сторона просит обеспечить безопасный выход для женщин, детей и пожилых людей на подконтрольную Киеву территорию в Лисичанск. Однако, по словам Мизинцева, это невозможно: ранее по распоряжению правительства Украины ВСУ взорвали последний мост через Северский Донец в сторону Лисичанска.

А то, что Киев настаивает на данном направлении, в Минобороны РФ расценивают как попытку снова разыграть «мариупольский сценарий» – то есть, под прикрытием мирных жителей вывести уцелевшие боевые подразделения.

«Боевики нацбатальонов, отступая из жилых кварталов Северодонецка, намеренно вывели из города в промышленную зону химкомбината «Азот» сотни мирных граждан, чтобы прикрываться ими как «живым щитом», – цитирует Мизинцева РИА «Новости». – Расцениваем обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения. Таким образом, налицо все признаки повторения «мариупольского сценария».

Однако Россия и ЛНР готовы обеспечить эвакуацию гражданского населения в город Сватово (ЛНР). Для этого открыт гуманитарный коридор с 08:00 (мск) до 20:00 (мск) 15 июня.

«Гарантируется безопасная эвакуация всех, без исключения, мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в пункты временного размещения», – сообщил Мизинцев, подчеркнув, что украинским военным, находящимся на заводе «Азот», в случае добровольной сдачи в плен гарантирована жизнь: «Российская Федерация гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе».

Северодонецк, Платон Ефимчук

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