На безрыбье и фото – рыба: правительство Крыма продолжает инсценировать собственные успехи

В Крыму отрапортовали об открытии рыбзавода, который не откроется, пока с Дальнего Востока не привезут сырье.

В конце мая «Новый День» напомнил о нескольких несуществующих инвестиционных проектах: правительство республики их громко разрекламировало, но в жизнь они не воплотились.

В том числе упоминалось и о том, что Совмин еще в 2020 году обещал: к концу года в Керчи заработает крупный рыбоперерабатывающий комбинат, общий размер инвестиций в который составит 1 млрд рублей. В планах компании «Колос» было производство рыбной муки – 2 тыс тонн в год. Как бы невзначай упоминалось, что богатые инвесторы приехали из Абхазии

«Новый День» специально уточнил в минсельхозе РК, почему «Колос» не числится в перечне предприятий рыбной отрасли, работающих в Крыму. Там подтвердили: потому что не работает – даже не открылся.

После публикации прошла пара недель, и Юрий Гоцанюк, глава правительства Крыма, разместил в своем телеграм-канале видео: «Прокомментировал средствам массовой информации о том, как будет работать завод по производству рыбной муки, гранулированных кормов и рыбьего жира в Керчи».

На видео Гоцанюк заявляет: «Первый этап – производство рыбной муки – реализован».

Официальные СМИ тут же распространили слова крымского премьера: «В Керчи в рамках реализации крымско-абхазского инвестпроекта открылся завод по производству рыбной муки, гранулированных кормов и рыбьего жира. Об этом сообщил глава Совмина республики Юрий Гоцанюк: «Новое предприятие даст дополнительные рабочие места – на начальном этапе здесь будут работать около 40 человек, в дальнейшем количество сотрудников вырастет», – заявил он».

Тут нужно заметить, что все рыбопромысловые предприятия Крыма и Севастополя вылавливают в год коло 100 тыс тонн рыбы. И вряд ли экономически выгодно 2 тыс тонн из этой товарной рыбы измолоть в рыбныю муку – корм для животных. Кроме того, в первые недели военной спецоперации рыболовецким судам Крыма было запрещено выходить в акваторию Черного моря. Из-за этого рыбодобывающие предприятия, устричные и мидийные фермы Крыма и Севастополя понесли значительные убытки. Речь зашла о необходимости компенсаций – хотя бы зарплат рыбакам из-за вынужденного простоя. Сейчас власти нашли компромисс, который позволил отрасли возобновить работу.

Но в любом случае, запасов сырья, на котором смог бы начать работать ООО «Колос» у него нет.

Поэтому «Новый День» решил уточнить официальную информацию об открытии завода. На вопросы любезно согласился ответить Астамур Ашуба – соучредитель и гендиректор предприятия.

Оказалось, что «открытие» завода было чисто ритуальным. Завод открыли, но в работу не запустили. Сотрудников пока не набирали. Начало реальной работы привязывают к осенней путине – приблизительно, концу октября – ноябрю. С оговоркой: «Если все нормально будет». То есть, если позволят грядущие события на суше и особенно на море.

Экономическая и политическая ситуации важны еще и потому, что из всех видов сырья, на которое рассчитывает «Колос», только тюлька будет местной, черноморской. Остальное сырье предполагается привозить из Мурманска и с Дальнего Востока. Более того, принимается в расчет и будущее создание собственного флота, то есть собственный вылов. А квоты добычи в Азово-Черноморском бассейне давно расписаны.

Крымский премьер Гоцанюк уверенно заявил: продукция завода будет востребована в Крыму, России, в других странах. На уточняющий вопрос «Нового Дня» директор Ашуба ответил: экспортировать будем в Турцию и Белоруссию. Кстати, оборудование будет турецким, тамошние специалисты сейчас осуществляют его шеф-монтаж.

Это информация вызвала следующий вопрос: а зачем это нужно туркам, если тюлька у нас с ними в Черном море общая, а оборудование – их, и продукция пойдет им же? Ответ был прост: потому что «у них там полно этих заводов, они их по всему Черному морю ставят, и в Абхазии тоже!».

Крымское руководство в этом контексте Турцию не упоминало, напирало только на связь с Абхазией, хотя Ашуба – гражданин РФ.

Сообщение Юрия Гоцанюка об открытии завода СМИ проиллюстрировали «картинкой» какого-то пустого цеха, только новое на вид оборудование – даже красную ленточку никто не перерезал.

Симферополь, Июнь, Ольга Картошина

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