Инвестора всё нет: правительство Крыма выдает мечты за реальность

Инвестиционные проекты к Крыму массово и громко возникают, потом тихо исчезают, но правительство продолжает рапортовать о светлом будущем

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на днях состоялось заседание регионального Инвестиционного комитета. Председательствовала Ирины Кивико – зампред Совета министров – министр финансов республики. По ходу встречи вспомнили об инвстпроектах, которые не удалось реализовать, но о которых – с подачи власти – ранее рассказывали как о сбывшихся событиях.

По словам Кивико, вопреки договоренностям, инвестор не приступил к строительству многофункционального заправочного комплекса на трассе федерального значения – «столь нужной и жизненно важной инфраструктуры».

Не выдерживаются сроки выполнения социальных обязательств в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству водноспортивного оздоровительного комплекса в восточной Феодосии. Неназванный инвестор – ООО «Фирма «ТЭС».

Кстати, Феодосии как-то особенно не везет с реализацией инвестпроектов.

Напомним новость 2017 года: «В Феодосии построят фабрику мороженого за 500 млн рублей. Срок реализации проекта – 3 года, предполагается создание 400 рабочих мест». О феодосийском мороженом никто уже давно не вспоминает, об индустриальном парке (проект 2014 года), где фабрика и прочие производства должны были разместиться, нужно рассказывать отдельно.

Новость 2018 года: «На территории Орджоникидзе и Насыпного реализуется инвестиционный проект «Создание агропромышленного кластера на базе выращивания и переработки винограда «Шато Феодосийская долина». По словам тогдашнего главы феодосийской горадминистрации, сумма вложений в проект составляет 1 млрд 460 млн рублей, ожидаемые поступления в местный бюджет в период реализации составят по расчетным данным до 1,5 млн рублей ежегодно. За 2021 года «Шато» показало 11,6 млн руб убытков, сумма уплаченных налогов равна нулю.

При этом мечты и обещания крымской власти, подаваемые как факты, четко соответствуют текущей политической линии Москвы.

Когда в РФ серьезно встал вопрос об импортозамещении, Крым активно включился в процесс. Новость 2020 года: «Осенью 2020 года компания «Колос» запустит под Керчью производство рыбной муки мощностью 2 тыс тонн в год. Это первый этап создания в регионе крупного рыбоперерабатывающего комбината, общий размер инвестиций в который составит 1 млрд рублей». Как бы невзначай упоминалось, что богатые инвесторы приехали из Абхазии. «Новый День» специально уточнил в минсельхозе РК, почему «Колос» не числится в перечне предприятий рыбной отрасли, работающих в Крыму. Там подтвердили: потому что не работает, даже не открылся.

В 2018 году, когда политически целесообразно было говорить о российско-сирийском сотрудничестве, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об открытии «Крымско-сирийского торгового дома», а в начале 2022 – о создании международной судоходной компании и организации международных авиаперелетов. Правда, в ООО «Морская дирекция», где новую компанию планировали разместить, ничего об этом не знают.

Теперь Сирия тихо исчезла из новостей Совмина…

Но привычка выдавать желаемое за действительное у крымских чиновников осталась.

На том же заседании инвесткомитета вице-премьер Кивико озвучила очередную новость из будущего: очередной инвестор построит гостиничный комплекс на Южном берегу Крыма, планируемая сумма инвестиций составит около 60 млн рублей. За два года будет построено двухэтажное здание гостиничного сервиса, обустроены зоны отдыха, проложены сети водоснабжения, канализации.

Симферополь, Ольга Картошина

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