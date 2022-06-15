На юге Украины возник ажиотажный спрос на российские паспорта

В Херсонской области отмечается ажиотажный спрос на российские паспорта. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление на получение гражданства РФ, по словам чиновника, подали уже более 10 тысяч человек.

««Очень большой ажиотаж. Все больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации. Жители Херсонщины массово сегодня стоят в очередях, чтобы сдать документы для получения российского гражданства только лишь потому, что Россия может защитить, Россия может накормить и социально обеспечить человека в стране, в которой человек – это наивысшая социальная ценность государства, – цитирует Стремоусова РИА «Новости». – Каждый день люди получают паспорта и очереди все больше и больше. Поэтому нами увеличивается количество административных центров по приему документов».

В Запорожье спрос еще больше: по данным члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, на получение российского гражданства подано более 100 тысяч заявок.

Херсон, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»