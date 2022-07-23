На Украине анонсировали введение уголовной ответственности за получение паспорта России

Правительство Украины разрабатывает законопроект о введении уголовной ответственности за принятие российского гражданства для жителей «оккупированных территорий». Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, этот вопрос обсуждался в пятницу, 22 июля, на закрытом межведомственном совещании.

Вице-премьер отметила, что вопрос является «не столько юридическим, сколько политическим».

«С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят насмерть за всех нас на передовой? В том числе за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов», – написала Верещук в своем своем телеграм-канале, отметив.

На киевскую инициативу отреагировал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Уголовная ответственность по политическим, а не юридическим основаниям – еще один признак уверенного движения остатков Украины по пути европейского выбора под руководством обезумевшей хунты», – написал сенатор в своем телеграмм-канале.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил всем жителям Украины обращаться за получением гражданства РФ в упрощенном порядке. Соответствующие изменения он внес в указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке». Согласно поправкам, возможность получения российского паспорта по упрощенной схеме теперь предоставлена не только жителям Донецкой и Луганской народных республик и населению Запорожской и Херсонской областей, а всем гражданам Украины.

Киев, Наталья Петрова

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