В небе над Симферополем прозвучал громкий холопок

Жителей Симферополя испугал громкий холопок, который многие приняли за взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грохот раздался вскоре после полудня и был слышен в разных частях города.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что по линии 112 никаких сообщений, связанных с хлопком, не поступало, а причиной переполоха, скорее всего, стал переход самолетом звукового барьера.

Напомним, 10 июня в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что тревога была учебной.

Симферополь, Лиана Макоба

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