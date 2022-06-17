Глава Крыма пошел на понижение и играет в мэра

Глава Крыма в очередной раз заявил о саботаже в муниципалитетах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сергей Аксенов признал, что выездные заседания правительства республики на местах малоэффективны – после них практически ничего не меняется.

«Если подвести краткий итог по выездам в муниципальные образования и посмотреть на процент выполненных поручений, то можно уже сейчас говорить о том, что ситуация не улучшается. По тем выездам, которые происходили, в результате проверки фиксируется либо обман конкретных должностных лиц, либо абсолютно халатное отношение к проводимой работе», – сообщил Аксенов. После чего снова перешел к угрозам:

«Обращаюсь ко всем министрам, заместителям, главам комитетов и всем участникам выездов в города и районы. В случае если данный руководитель не в состоянии организовать процесс, не требующий капиталовложений, – это не мой союзник. Лучше пусть в кресле не будет чиновника, чем в нем сидит тот, кто только обещает, не вникает в проблемы и перепоручает их решения кому угодно, но не пошевелит и пальцем для их устранения». Увольнять теперь обещает целыми командами. Первая в очереди администрация Феодосии.

Глава Крыма не в первый раз грозит главам муниципалитетов увольнением, но до исполнения этих угроз доходит редко. Возможно, потому что нерадивых чиновников некем заменить. За 8 лет в кресле главы республики Аксенов так и не смог создать функциональный кадровый резерв. В итоге, он вынужден бесконечно увольнять подчиненных, но прийти им на смены и исправлять море накопившихся «косяков» желающих все меньше.

Как результат, Аксенов вынужден подменять мэров и лично заниматься проблемами каждого муниципалитета, словно на республиканском уровне забот у него нет: «Считаю необходимым изменить формат нашей работы и беру на себя повышенные обязательства по Феодосии. Понимаю всю ситуацию и свою ответственность перед жителями, в том числе за свои назначения, поэтому на следующей неделе максимально обойду город. Уверен, по итогам этих обходов местные власти и те, кто ходил там раньше, останутся обиженными».

На первый взгляд, подобный PR-ход должен повышать рейтинг главы РК, но на самом деле подобные заявления играют на понижение, так как означают, что система управления в республике неэффективна.

Симферополь, Лиана Макоба

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