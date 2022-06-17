Украина потребовала вернуть ей Евровидение

Украина не согласна с однозначным решением Европейского вещательного союза о переносе Евровидения-2023 из Киева в Британию и требует дополнительных переговоров и возвращения песенного конкурса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в совместном заявлении главы Минкульта Украины Александра Ткаченко, лидера «Kalush Orchestra» (победившей на Евровидениии-2022) Олега Псюка, народной артистки Украины Русланы Лыжичко и председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николая Чернотицкого.

По словам авторов заявления, Украина сейчас нуждается в поддержке, а перенос конкурса лишает её всеобщего внимания музыкальной общественности.

«Проведение Евровидения-2023 в Украине – это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину сейчас. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно донесено Европейскому вещательному союзу».

Напомним, сегодня Европейский Вещательный Союз (EBU) заявил о намерении провести конкурс «Евровидение-2023» в Великобритании. Победившую в этом году Украину лишили права организовать мероприятие на своей территории.

Симферополь, Валентин Карамазов

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