Вступление Украины в ЕС может тянуться десятки лет

Вступление Украины в ЕС может тянуться десятилетиями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС Евросовет намерен рассмотреть на следующей неделе – ориентировочно 23-24 июня.

На бумаге процесс вступления в Евросоюз выглядит относительно просто. Страна подает заявку, и комиссия решает, стоит ли рассматривать ее кандидатуру. Обычно обсуждается несколько способов принять нового кандидата.

В любом случае, Украине придется выполнить ряд условий, прежде чем начнутся реальные переговоры о вступлении, даже если 27 стран ЕС согласятся дать стране статус кандидата на следующей неделе.

В частности, Копенгагенский сценарий представляет собой довольно непрозрачные требования, учитывающие функционирует ли в стране рыночная экономика, способны ли институты страны поддерживать европейские ценности, в первую очередь, права человека и верховенство права в интерпретации ЕС, есть ли в стране функционирующая инклюзивная демократия.

Если лидеры государств-членов ЕС не возражают против нового кандидата, решение должно быть ратифицировано в парламенте ЕС и законодательными ветвями правительства каждого государства-члена.

Однако возражающих может быть много. Есть ряд государств-кандидатов, годами находившихся в процессе присоединения, и их решение было замедлено из-за внутренней политической нестабильности. Например, заявление Турции было фактически заморожено из-за не соответствия требованиям верховенства закона и соблюдения прав человека. «Начало процесса со страной, которая в настоящее время находится в состоянии войны, вызовет вопросы у других государств-кандидатов, чьи заявки были заморожены аналогичным образом», – отмечает CNN.

Кроме того, у Украины могут возникнуть проблемы с выполнением Копенгагенских критериев. Согласно Индексу восприятия коррупции Transparency International за 2021 год, Украина занимает 122-е место в списке из 180 стран.

Плюс ко всему, некоторые западные государства-члены, которые были в ЕС с самого начала, обеспокоены смещением баланса сил на восток, где в последние годы некоторые страны отступают от таких требований, как верховенство закона. «Европейский истеблишмент боролся с тем, что и Венгрия, и Польша небрежно относятся к правилам ЕС, и на собственном горьком опыте понимает, что, как только страна оказывается внутри, она начинает вести более вольготно», – пишет издание, добавляя: «Кажется крайне маловероятным, что Украина хоть сколько-нибудь приблизится к критериям, позволяющим начать переговоры в течение значительного периода времени после окончания войны».

Другие члены ЕС обеспокоены тем, что Украина, присоединившись к блоку, немедленно поглотит огромную сумму бюджета Евросоюза.

По данным лондонского аналитического центра «Великобритания в изменяющейся Европе», средний срок вступления страны в ЕС составляет четыре года и 10 месяцев. Государства-члены, которые можно было бы рассматривать как образец для членства Украины – Болгария, Румыния, Польша, Словения выдержали среднее время ожидания. Но для Украины процесс может существенно затянуться.

Члены ЕС по политическим и процедурным причинам могут решить, что пока не время. Но даже если они согласятся с мнением президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украине необходимо предоставить статус кандидата, могут пройти годы, даже десятилетия, прежде чем членство страны в ЕС станет реальностью, резюмирует CNN.

Киев, Платон Ефимчук

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