В Европарламенте предостерегли от спешки с приемом Украины в ЕС

С принятием Украины в Евросоюз необходимо «соблюдать осторожность», настаивает заместитель председателя Европарламента Катарина Барли.

Политик заявила, что нельзя торопиться с принятием Украины в европейское сообщение, упомянув при этом Венгрию, сообщает издание «Страна.ua». По ее словам, на примере Венгрии можно видеть все негативные последствия подобных решений.

«Мы сейчас наблюдаем это на примере Венгрии, страны, систематически подрывающей верховенство закона. Критерии, установленные для вступления, такие как институциональная стабильность, рыночная экономика и верховенство закона, например, должны быть полностью соблюдены», – заявила Барли в комментарии немецкому изданию Noz.

В то же время замглавы Европарламента подчеркнула, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС станет важным сигналом для России о том, что Евросоюз не испугался, «когда дело идет о защите наших ценностей».

Накануне Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в члены Евросоюза при условии проведения этими странами ряда важных реформ. Данный вопрос будет обсуждаться на европейском саммите 23-24 июня. Окончательное решение лидеры всех 27 стран – членов ЕС должны будут одобрить единогласно.

Между тем, как отмечают СМИ, могут пройти десятилетия, прежде чем членство Украины в ЕС станет реальностью.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»