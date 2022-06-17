ЕК официально рекомендовала дать Украине и Молдавии статус кандидата в ЕС

Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в члены Евросоюза при условии проведения этими странами ряда важных реформ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в пятницу, 17 июня. Данный вопрос будет обсуждаться на европейском саммите 23-24 июня. Окончательное решение лидеры всех 27 стран – членов ЕС должны будут одобрить единогласно.

«Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить Украине европейскую перспективу, это первое, а второе – статус кандидата. Это подразумевает понимание, что страна проведет ряд необходимых важных реформ», – сказала фон дер Ляйен.

По оценке главы ЕК, Украина практически на 70% соответствует всем нормам для вступления в Евросоюз. В частности, как отметила фон дер Ляйен, Киев борется с олигархами, приняв жесткие законы против них. Кроме того, по ее словам, Украина уже выполнила 80% рекомендаций Брюсселя по реформам в отношении меньшинств, и ей осталось принять закон в отношении национальных меньшинств. Вместе с тем Киев должен выполнить ряд дополнительных требований, касающихся борьбы с коррупцией, правосудия и защиты основных прав человека.

Касаясь Молдавии, глава Еврокомиссии заявила, что Кишиневу необходимо провести «важные реформы». «При условии, что руководство страны сохранит курс на экономические реформы и борьбу с коррупцией, мы считаем, что у страны есть потенциал, чтобы соответствовать требования кандидата (на вступление в ЕС)», – заявила она, передает «Фигаро».

На сегодняшнем заседании Еврокомиссия также рассмотрела заявку Грузии. По словам фон дер Ляйен, ЕК рекомендует пока не давать Грузии статус страны-кандидата в ЕС до выполнения ряда условий.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз готов предоставить Украине статус кандидата в члены сообщества, но Киеву предстоит долгий пути на пути в ЕС. «Этот процесс займет время. Предстоит долгий путь. Но предоставление статуса кандидата – это уже сигнал надежды», – сказал он в интервью телеканалу TF1. В четверг лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии обсудили с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Надо отметить, что в Европе нет единства по теме о членстве Украины в ЕС. Против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС выступали Нидерланды и Дания. Последняя считает, что Украина недостаточно соответствует критериям на получение статуса кандидаты на вступление в Евросоюз.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»