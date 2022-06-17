Песков оценил решение ЕК сделать Украину кандидатом в ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал требующим внимания решение Еврокомиссии наделить Украину статусом кандидата в Евросоюз. Это актуально в связи с выходом на первым план оборонной составляющей в ЕС.

«Это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза, военной, оборонной и составляющей в области безопасности. Поэтому там происходят разные трансформации, которые мы, конечно, самым тщательным образом наблюдаем», – приводит слова Пескова РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский считает продвижение страны по пути в ЕС историческим моментом. Об этом политик написал на своей странице в соцсети.

«Ценю положительное заключение ЕК о статусе кандидата для Украины. Это первый шаг на пути к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу. Благодарю Урсулу фон дер Ляйен и каждого члена Еврокомиссии за историческое решение», – говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что ждет только положительное решение по данному вопросу от Евросовета на следующей неделе.

Накануне Еврокомиссия анонсировала свою рекомендацию по статусу кандидата в ЕС для Киева. Кандидатам предстоит долгий путь реформ перед вступлением в союз, если на саммите лидеров стран ЕС рекомендация ЕК будет одобрена.

Комментируя желание Украины попасть в Евросоюз, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что намерение Киева уже не так безобидно, как в прошлом. ЕС все явственнее сливается с НАТО, становясь придатком военного альянса, и «из конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного, воинствующего игрока».

Москва, Наталья Рязанова

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