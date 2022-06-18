Число покушений на Зеленского выросло до шести

На жизнь президента Украины покушались пять раз в течение нескольких дней три месяца назад.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом канадскому изданию The Globe and Mail рассказал секретарь СНБО (Совбез) Украины Алексей Данилов.

По его словам, все попытки покушения «успешно предотвращены полицией» в период конца февраля-начала марта 2022 года.

«В конце февраля-начале марта было предотвращено пять попыток покушений на Зеленского», – сказал Данилов, не приведя никаких подробностей.

Напомним, несколько дней назад замглавы МВД Украины Евгений Енин, также без деталей, сообщил о предотвращении теракта в отношении президента и руководства страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

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