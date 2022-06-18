В администрации Зеленского заподозрили Запад в нежелании «наносить поражение России»

Запад поставляет Украине очень много оружия, но придерживает серьёзные системы вооружений, которые «могли бы нанести существенный урон России». Делается это с той целью, чтобы принудить РФ к переговорам, но не нанести ей «окончательного поражения».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы администрации президента Украины Алексей Арестович.

«Если посмотреть на список оружия, которое передали США, он очень внушительный. По противотанковым вооружениям мы, наверное, самая оснащенная армия мира сейчас, и по ПЗРК. Но здесь надо понимать, что тот же Макрон сказал, что «мы не передадим штурмовую авиацию и танки», которые являются основой наступления, успешного.

Понятно, о чем идет речь – они не хотят поражения России здесь окончательного, они хотят принуждения России к переговорам и заключения мира путем переговоров. Американцы или британцы могут, но передадут ли, мы посмотрим. Это слова. Мы не раз слышали слова уже в течение этого конфликта, и очень много чего потом менялось», – приводит слова Арестовича «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее экс-посол Украины во Франции, бывший замглавы МИД Украины Олег Шамшур заявил, что публичный отказ президента Франции Эммануэля Макрона от поставок на Украину танков и самолётов говорит о том, что лидеры ведущих европейских стран пошли на поводу у Путина, а «антиукраинская партия мира» набирает всё большую популярность у населения ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

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