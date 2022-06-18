Украинский дипломат призвал остановить «партию мира» на Западе

Публичный отказ президента Франции Эммануэля Макрона от поставок на Украину танков и самолётов говорит о том, что лидеры ведущих европейских стран пошли на поводу у Путина, а «антиукраинская партия мира» набирает всё большую популярность у населения ЕС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-посол Украины во Франции, бывший замглавы МИД Украины Олег Шамшур.

По его словам, Киеву вместе с Великобританией и США сейчас необходимо предпринять всё возможное, чтобы навязать Путину «свои правила боя».

«Слова Макрона вновь подтвердили отсутствие у Запада чёткого понимания приемлемого для них и для нас завершения войны. Нельзя закрывать глаза и на то, что в Европе всё громче заявляет о себе «партия мира», отстаивающая необходимость прекращения огня в Украине любой ценой», – возмущается украинский дипломат.

«Нельзя бояться Путина и искать ответы на его вызовы, а наоборот, надо навязывать ему свои правила боя. Без этого политический и военный перелом в ходе российско-украинской войны окажется невозможным», – приводит слова Шамшура «ПолитНавигатор».

Отметим, что согласно последним исследованиям, уставшие от антироссийских санкций жители стран ЕС всё больше хотят прекращения экономической войны с Россией. Так, 35% европейцев выступили за «мир на Украине, как можно скорее». В то же время, «справедливости для Украины, несмотря ни на что» хотят лишь 22%.

Симферополь, Валентин Карамазов

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