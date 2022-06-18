На Украине заявили о готовности Сената США признать Россию «государством-спонсором терроризма»

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси дала обещание депутатам Верховной рады Украины, что на следующей неделе американский Сенат рассмотрит вопрос признания РФ «государством-спонсором терроризма».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила замглавы фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Евгения Кравчук.

«Мы получили чёткую поддержку от Нэнси Пелоси по принятию резолюции по признанию России государством-спонсором терроризма. Вероятно, на следующей неделе эта резолюция будет рассматриваться в Сенате, сначала её рассмотрит комитет по иностранным делам. В случае поддержки резолюции Сенатом, далее она поступит в Палату представителей», – сообщила Кравчук.

Напомним, в апреле глава госдепа США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете сената заявил, что Соединенные Штаты рассматривают вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма.

Симферополь, Валентин Карамазов

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