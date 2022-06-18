Еврокомиссия внесла пункт, позволяющий лишить Украину статуса кандидата в ЕС

В рекомендации Еврокомиссии для саммита Евросоюза появился пункт, который позволит отнять у Молдовы и Украины статус кандидатов в члены ЕС, если они не выполнят к определённому сроку ряд предварительных условий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ.

«В своей рекомендации предоставить Украине статус кандидата в ЕС Еврокомиссия предлагает, чтобы Евросоюз мог отменять этот статус в случае, если Украина нарушит взятые на себя обязательства.

Отмечается, что подобных положений до сих пор не было ни в одном из выводов Еврокомиссии по заявкам о членстве, которые поступали от других государств. А сейчас Брюссель, учитывая особое положение Украины, принял такое решение одновременно в отношении Украины и Молдовы.

При этом, не определена точная дата, до которой Украина должна выполнить поставленные условия. Из вывода ЕК следует, что Еврокомиссия проведет первую оценку в конце 2022 года», – пишет «Европейская правда».

Симферополь, Валентин Карамазов

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