Германия сможет организовать масштабный вывоз украинского зерна не раньше августа

Власти Германии готовы организовать экспорт украинского зерна по железной дороге.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен.

По её словам, прорабатываются разные варианты организации вывоза через украино-польскую границу. Однако процесс подготовки потребует времени.

«Мы хотим помочь. Немецкая железная дорога активно работает с украинскими партнёрами, чтобы провести тестовые перевозки. Я очень надеюсь, что в июле мы это тестирование завершим и сможем экспортировать зерно ежедневно», – сказала Фельдгузен.

Напомним, ранее уполномоченный правительства Германии по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер заявил, что правительство ФРГ создаст фонд для закупки зерновых контейнеров, чтобы ускорить экспорт зерна из Украины, на фоне провала переговоров о разблокировании морских портов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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