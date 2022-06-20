Глава Крыма конкретизировал информацию по пострадавшим на буровых платформах «Черноморнефтегаза»

Глава Крыма Сергей Аксенов конкретизировал информацию по ситуации с атакой буровых платформ «Черноморнефтегаза».

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром ВСУ нанесли три ракетных удара по трем буровым платформам «Черноморнефтегаза» на газовом месторождении в Черном море. В момент атаки на платформах находились 109 человек

«На данный момент эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ. К сожалению, подтверждается информация по 3 раненым и 7 пропавшим без вести, – заявил Аксенов. – Гарантирую, что их поиски будут продолжаться. Правительство Республики Крым в ближайшее время свяжется с родными и близкими пропавших без вести и пострадавших».

Работы по добыче временно приостановлены. Идет сброс газа из труб, чтобы остановить огонь.

Отметим, что за неделю до удара район Черного моря, где расположены буровые, снимали американские коммерческие спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3.

Напомним, ГУП РК «Черноморнефтегаз» разрабатывает на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на Крымском полуострове 9 газовых и нефтяных месторождений

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»