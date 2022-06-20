Глава Крыма отложил массовые увольнения чиновников на 2 дня

Администрации Феодосии дали менее двух суток на решение наиболее острых проблем. Массовые увольнения пока откладываются.

Как уже сообщал «Новый День», в минувшую пятницу глава Крыма высказал крайнее неудовольствие работой городских властей и заявил: «Предупреждаю всех, включая главу администрации города Андрея Викторовича Лебедева: если до среды все системные вопросы не будут решены, руководство города в полном составе, включая советников, покинет свои посты».

Сегодня Сергей Аксенов снова занимался Феодосией: за прошедшие 3 дня, похоже, ничего не изменилось.

«Ряд системных проблем существует во всех поселениях округа. Должна быть установлена частота проведения уборки, покоса и порубки сухостоя. Кроме того, необходимо регулярно проводить санитарную очистку подвальных помещений в МКД. Сложилась катастрофическая ситуация с состоянием кровель в некоторых домах, ремонт в наиболее острых случаях необходимо проводить в кратчайшие сроки и начинать работу уже сейчас», – резюмировал глава республики.

Кроме того, в селе Насыпное требуется срочно проработать вопрос организации постоянного водообеспечения, чтобы исключить подачу воды по графику, а также постоянно контролировать снабжение лекарствами льготников ых категорий граждан и решать вопрос обеспечения медицинскими кадрами.

В пгт Приморский требуется обновление подвижного состава общественного транспорта.

В Коктебеле необходимо привести в нормативное состояние автостанцию и установить общественные туалеты, разобраться с парковками и стихийной автостоянкой, а также отремонтировать уличное освещение и увеличить количество дворников.

В пгт Орджоникидзе остро стоит вопрос расширения пляжной зоны, так как существующих пляжных территорий недостаточно для отдыха жителей и гостей.

В целом, в Феодосии выявлено наибольшее количество проблемных вопросов, отметил Аксенов, потребовав, чтобы самые острые из них решили до проведения итогового совещания по городскому округу, которое запланировано на 22 июня. То есть, феодосийским чиновникам дали на все про все менее 2 суток. Задача не из легких, так как власти города до сих пор не смогли наладить эффективный контакт с населением.

«После назначения Андрей Викторович Лебедев давал обещание лично обойти всю территорию Феодосии, но обязательства не выполнил. Хотя большинство вопросов, как и во многих других муниципалитетах, можно было решить на месте», – отметил Аксенов. Обычно после такого резюме следует угроза отставки или само увольнение.

Однако сегодня глава региона настроен миролюбиво: «Готов дать дополнительное время главе администрации для решения проблем, если проблемы будут решаться».

Феодосия, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»