Суд начал рассматривать иск о геноциде в Крыму

Верховным Суд Республики Крым принял к рассмотрению иска о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности (человечества) и геноцидом народов Советского Союза злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление подготовил прокурор республики по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. В ходе работы над иском сотрудники прокуратуры вместе с органами СК и ФСБ России, профильными специалистами изучили архивные документы и материалы по фактам преступлений, совершенных нацистами и их пособниками в городах Алуште, Евпатории, Джанкое, Саки, Симферополе, Судаке, Керчи, Феодосии и Ялте, Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Советском районах и др.

«На территории полуострова в период его оккупации действовали части вермахта и воинские формирования стран оси, специальные карательные и вспомогательные подразделения. В 1941-1944 годах они расстреляли и сожгли, задушили в газовых камерах, другими способами замучили и убили в Крыму около 87 тысяч мирных граждан и свыше 47 тысяч военнопленных, – сообщили в Генпрокуратуре РФ. – Посредством кровавого насилия оккупанты массово угоняли советских людей в немецкое рабство, где многие погибли от непосильного труда и голода или были уничтожены в лагерях. Число насильно угнанных из Крыма граждан превысило 85 тысяч человек.

Изложенные факты подтверждаются свидетельствами очевидцев, материалами уголовного дела в отношении дислоцированных на оккупированной территории служащих вермахта и иных нацистских воинских формирований, актами республиканской, городских и районных комиссий по расследованию злодеяний и нанесенного ущерба немецко-фашистскими захватчиками. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов, трибуналов».

В ведомстве отмечают, что иск подан в суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, восстановления исторической справедливости.

Сегодня состоялось предварительное заседание. Следующее состоится 27 июня.

Симферополь, Олег Яковенко

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