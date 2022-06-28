Население Крыма планировалось полностью заменить

В Верховном суде Крыма состоялось первое заседание по существу о геноциде на полуострове в годы Великой Отечественной войны.

Как уже сообщал «Новый День», заявление подготовил прокурор республики по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, восстановления исторической справедливости.

На первом заседании – на стадии исследования доказательств в качестве специалистов были заслушаны пояснения историков и этнографов.

В частности, доктор исторических наук, профессор Крымского федерального университета имени Вернадского Олег Романько рассказал, что в годы Великой Отечественной войны на территории Крыма действовали тайная полевая полиция, полиция безопасности и другие карательные подразделения, которые имели свои лагеря и места содержания пленных. Кроме того, на полуострове находились румынские структуры и боевые формирования, которые подчинялись немецкой администрации.

«Крымский полуостров планировался как одно из мест колонизации Третьего рейха, – цитирует Романько пресс-служба КФУ. – Планировалось полностью заметить коренное местное население на германское. В лучшем случае, одна пятая бы остались, выполняли бы роль прислуги, большая часть населения была бы физически ликвидирована, остальное выселено».

Следующее заседание состоится 30 июня.

Симферополь, Олег Яковенко

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