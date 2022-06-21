В Крыму обнаружили одного из детей, унесенных в море

В Крыму обнаружили тело одного из детей, унесенных в море 12 июня.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в селе Штормовое Сакского района. Девочка 2016 года рождения и мальчик, родившийся в 2017 году, находились на надувном матрасе, который сильным порывом ветра понесло от берега. Очевидцы пытались догнать матарс, но из-за сильных волн не смогли. На большом расстоянии от берега матрас перевернулся, дети ушли под воду.

Поиски продолжаются 9 сутки. Вчера обнаружили одного из малышей.

По данным ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю, не далеко от берега найдено тело мальчика. Родители его опознали.

Напомним, по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Саки, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»