В Крыму завершено следствие в отношении няни, убившей ребенка

В Крыму утвердили обвинение в отношении женщины, убившей ребенка-инвалида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ноябре прошлого года в одном из частных домов Симферополя обнаружили тело 7-летнего мальчика с инвалидностью. Согласно результатам медицинского заключения, смерть наступила от попадания рвотных масс в дыхательные пути в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

За убийство была задержана 62-летняя няня ребенка.

По версии следствия, женщина, ухаживая за мальчиком, имеющим тяжелое хроническое заболевание, в приступе злости ударила его по голове и неоднократно бросала его с силой на твердый диван. От полученных травм ребенок скончался на месте совершения преступления, уточнили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Дело направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

Симферополь, Лиана Макоба

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