Фильмой по блокбастеру: к борьбе с англицизмами подключается Совет Федерации

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко решила поддержать инициативу крымских властей и поручила сенаторам предложить меры по борьбе с чрезмерным употреблением англицизмов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании Совфеда были озвучены инициатива крымских властей искоренить из русской речи все англицизмы и предложение поручить комитету СФ по науке, образованию и культуре изучить неуместное употребление англицизмов в русском языке.

Матвиенко оба предложения горячо поддержала: «Коллеги! Ну, вот кешбэк как был, так и есть… Понимаете? И это все произносится на правительственном уровне» – начала спикер, обратившись к присутствующим латинским словом, пришедшим в русский язык из польского.

«Я согласна, надо и на законодательном уровне посмотреть. Наша ответственность – сохранять язык Пушкина, язык, которым мы гордимся, и прекратить эти все новые веяния, которые абсолютно неуместны»,– продолжила Матвиенко. И привела в пример словарь аналогов англицизмов «Говорите по-русски!», недавно выпущенный правительством Крыма.

В этом издании, в частности, предлагается заменять английское слово «гламур» французским «шик» или английский «блокбастер» не менее английским «фильмом» (появившись в русском языке в начале ХХ века, это слово сначала использовалось в форме женского рода – «фильма»).

Наблюдатели считают, что особых успехов борцы с англицизмами могут добиться в IT-сфере, которую как раз собираются ускоренными темпами развивать.

Напомним, ранее в Госдуме предложили запретить вывески на иностранных языках.

Москва, Игорь Юров

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