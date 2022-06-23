Туристы портят в Крыму воздух

Пока власти Крыма уповают на автомобилистов, надеясь, что именно они в текущем году спасут от убытков туристическую отрасль, ученые заявляют, что туристы негативно влияют на атмосферу Крыма.

«Увеличение турпотока, особенно автотуризма, приводит к загрязнению атмосферного воздуха, – цитируют «Вести Крым» заведующую кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяну Бобра. – В период с 2014 по 2021 год фиксируется увеличение загрязнения воздуха за счет увеличения автопотока».

Как уже сообщал «Новый День», по итогам 2021 года Крым вошел в пятерку регионов России с максимальным увеличением выбросов в атмосферу: объем вредных выбросов вырос на 11,7%. Севастополь находится в числе антилидеров по объему выбросов на 1 квадратный километр.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»