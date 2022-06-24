Автографы Юрия Шатунова начали продавать – дорого

В Севастополе выставили на продажу автограф Юрия Шатунова.

Как уже сообщал «Новый День», pop-звезда 80-х умерла накануне от обширного инфаркта. И практически сразу же после того, как об этом стало известно, в интернете появилось объявление о продаже подписи солиста «Ласкового мая». Цена – 500 тысяч рублей.

По информации telegram-канала «Mash на волне», билет с автографом принадлежал одной из горожанок, бывшей в юности поклонницей группы и ходившей на ее концерты. Женщина умерла, а ее брату нужны деньги. Вот он и решил «распорядиться наследством».

Севастополь, Лиана Макоба

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