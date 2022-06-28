Зеленскому прилетела политическая пощёчина от Макрона

Франция против вольного использования термина «государство-террорист» в отношении России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя обращение Зеленского к Вашингтону с призывом объявить Россию террористическим государством.

Макрон подчеркнул, что Франция не разделяет «подобной методологии».

Кроме того, французский лидер заявил, что страны G7 согласны с необходимостью поставок Украине вооружения, но «для обороны, а не для атаки».

Напомним, ранее американское издание Politico сообщило, что Макрон и Шольц отказались накачивать Украину оружием, в том числе танками и самолётами.

Симферополь, Валентин Карамазов

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