Соотношение сил на фронте составляет 1 к 10 в пользу России, причём не только в технике, но и в живой силе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью телеканалу NBC заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, по данным Киева, Украина мобилизовала около 600 тысяч человек, а непосредственно в боевых действиях по всей линии фронта от Харькова до Херсона участвуют до 200 тысяч военнослужащих. Около 50 тысяч из них уже уничтожены, по данным российской стороны.

«Нам сложно, потому что опять-таки другие цифры, потому что на один наш танк у них десять своих танков, на одного нашего бойца – десять их военных. И какими бы мы крепкими ни были, их в десять раз больше, и это очень сложно», – сказал Зеленский.

При этом он утверждает, будто «Россия теряет в 5 раз больше солдат, чем Украина».

«Нужно понять, что не только мы теряем. Там, где мы теряем одного человека, Россия, в этот момент, теряет 5 человек. Там, где мы теряем один танк – они теряют 5. Вот так мы боремся», – хвалился Зеленский.

Отметим, что по свидетельствам военкоров, союзная армия РФ и ЛДНР атакует украинские силы равным или меньшим числом военнослужащих, добиваясь преимущества за счёт огневого подавления.

Симферополь, Валентин Карамазов

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