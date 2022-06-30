Зеленский заявил об «очень тяжелой и сложной» ситуации для ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию для ВСУ в Донбассе как «очень тяжелую». Об этом он заявил в своем очередном видеообращении.

«В Донбассе, Лисичанск, Авдеевка, общины на бахмутском направлении – ситуация там остается очень сложной и очень тяжелой», – сказал Зеленский.

Он добавил, что власти Украины предпринимают все усилия, чтобы получить от западных союзников современные системы артиллерии и «надлежащим образом отвечать» на наступление войск ДНР, ЛНР и российской армии.

Накануне советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинским силам в Луганской области угрожает «полутактическое окружение» на Бахмутском направлении.

Тем временем, посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник в четверг заявил, что под контроль РФ и ЛНР перешла территория крупнейшего на Украине Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. По его данным, сейчас продолжается зачистка уже контролируемой союзными войсками территории Лисичанска. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Кроме того, Мирошник сообщил, что все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками России и ЛНР. «Крышка Лисичанского котла вот-вот закроется», – заключил он.

Киев, Наталья Петрова

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