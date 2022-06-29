МО РФ рассказало о больших потерях ВСУ под Лисичанском

ВСУ понесла значительные потери на Лисичанском направлении. Действующие там украинские подразделения практически отрезаны от снабжения продуктами.

«В действующих на Лисичанском направлении подразделениях критическая ситуация с продовольствием. Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Проблемы со снабжением затронули 115-й механизированную, 79-й десантно-штурмовую и 25-й воздушно-десантную бригады ВСУ.

В районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода российские военные полностью разбили 108-й батальон 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Сдавшиеся в плен военные этой бригады признали, что из 350 человек в подразделении осталось 30.

Остатки запрещенного в РФ украинского нацистского формирования «Кракен» бросили свои позиции и отступили в Харьков работы российской артиллерии. Ударом уничтожены до ста боевиков и около 10 единиц боевой техники.

Глава киевской делегации при российско-украинских переговорах Давид Арахамия признал, что ежедневные потери Украины в конфликте с Россией достигают тысячи человек в день.

Москва, Наталья Рязанова

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