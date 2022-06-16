Арахамия: Украина теряет до 1000 человек в день в конфликте с Россией

Ежедневные потери Украины в конфликте с Россией достигают тысячи человек в день, заявил глава киевской делегации при российско-украинских переговорах Давид Арахамия. По его словам, у Киева еще есть запас людских сил, но не хватает оружия.

«Ежедневно в Донбассе гибнет или получает ранения до 1000 украинских солдат. В среднем от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых. За последние две недели число потерь значительно выросло», – сказал Арахамия в беседе с Axios во время визита в Вашингтон.

Он заверил, что у Киева еще есть силы продолжать борьбу на востоке Украины. Но войскам нужна поддержка вооружениями.

«Чего не хватает Украине, так это оружия и боеприпасов. У нас есть люди, обученные атаковать, контратаковать, но для этого нам нужно оружие. Наша переговорная позиция на самом деле довольно слаба, поэтому мы не хотим садиться за стол переговоров, пока находимся в такой позиции», – сказал политик.

По оценке Объединенного комитета начальников штабов США, потери Украины в Донбассе составляют около 100 убитых и 300 раненых каждый день. Министр обороны Украины Алексей Резников в начале июня говорил о 100 убитых и до 500 раненых ежедневно в ходе конфликта в Донбассе.

В Минобороны РФ отметили, что потери ВСУ возросли из-за убийства собственных солдат заградотрядами. Неонацисты расстреливают украинских военных в спину, когда те пытаются сдаться в плен или покинуть огневые позиции.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»