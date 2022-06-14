Минобороны РФ: неонацисты стали чаще стрелять военным ВСУ в спину

Заградотряды неонацистов все чаще устраивают расстрелы бойцов украинской армии, покидающих огневые позиции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Это увеличивает потери ВСУ в ходе специальной военной операции.

Представитель Минобороны РФ рассказал о гибели 32 украинских военнослужащих из 54-й механизированной бригады ВСУ. Часть военных 25-го батальона этой бригады решила сложить оружие после огневой подготовки наступления российских сил около Новомихайловки в ДНР. Они попросили прекратить огонь и дать им коридор для выхода с огневых позиций.

«Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций. В этот момент прибывшее на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим ВСУ перекрестный огонь в спину», – рассказал Конашенков.

Данный инцидент стал лишь одним из череды подобных, подчеркнули в Минобороны РФ. Киевский режим допускает все больше военных провалов, а деморализация украинских войск нарастает.

«Киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов. Жизни украинских бойцов для нынешнего руководства Украины не значат ничего», – подвел итог Конашенков.

В конец мая в Верховную Раду внесли законопроект, который мог разрешить офицерам ВСУ расстреливать насмерть своих солдат за невыполнение приказов или за самовольное оставление боевых позиций. Действующие законы разрешали офицерам ранить бойцов, но не убивать.

Ранее Киев заявил, что ВСУ теряет от 100 до 200 человек убитыми и до 600 ранеными в день. Военный эксперт назвал информацию ошибкой, которая только наводит ужас и снижает моральный дух населения Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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