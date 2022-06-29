По отработанному сценарию: в Ленинском районе Крыма выбрали нового главу

В Ленинском районе Крыма появился новый руководитель.

Как уже сообщал «Новый День», прежняя глава администрации Екатерина Юровских 1 июня написала заявление об увольнении после «обсуждения нерешенных проблем региона и анализа недоработок местного руководства».

Сегодня в конкурсе на освободившееся кресло приняли участие 3 человека. Конкурс проходил по отработанному в Крыму сценарию: более высокую оценку и конкурсной комиссии, и голосовавших интерактивно жителей получил заместитель главы администрации, и его же выбрали депутаты.

Теперь руководить Ленинским районом будет Олег Попов, до сегодняшнего дня являвшийся вице-мэром – главным архитектором района.

Симферополь, Олег Яковенко

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