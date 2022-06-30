Литва опасается, что Россия отрежет всю Прибалтику от ЕС

Литва и другие страны Прибалтики могут быть отрезаны от ЕС в результате молниеносной военной операции РФ на «Сувалкском коридоре» – перешейке литовской территории между границами Белоруссии и российского анклава Калининград.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишут корреспонденты CNN в Вильнюсе.

Сообщается, что сейчас правительством Литвы проводится срочный набор в «ополчение» для переброски его на «опасное направление». Добровольцам из гражданских лиц выдаётся лёгкое стрелковое оружие.

«Есть опасения, что если Украина падёт, Россия продвинется через Сувалкский коридор следующим, возможно, отрезав страны Балтии за несколько дней», – сообщает телеканал CNN со сылкой на литовские источники.

Ранее Вильнюс пригрозил наложить вето на решение ЕС возобновить транзит российских грузов в Калининград, заблокированный литовским правительством.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»