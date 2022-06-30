Во Львове запретили Украинскую православную церковь

Деятельность УПЦ Московского патриархата отныне запрещена во Львове решением местного горсовета, состоящего из украинских националистов. Все канонические православные церкви ликвидируются.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат горсовета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Юрий Ломага, который и выступил с этой инициативой.

В принятом единогласно документе УПЦ обвинили в том, что она «несет угрозу национальной безопасности Украины, а ее деятельность не способствует консолидации украинского общества».

Напомним, в мае Украинская православная церковь объявила о своей независимости от Московского патриархата.

Симферополь, Валентин Карамазов

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