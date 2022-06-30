На Януковича подали в суд за «дезертирство»

Государтвенное бюро расследований Украины направило в суд дело в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и начальника его охраны Константина Кобзаря.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает сайт ведомства.

Януковича и Кобзаря обвиняют в «подстрекательстве и совершении дезертирства, а также незаконной переправки лиц через государственную границу Украины» в феврале 2014 года.

«Согласно материалам дела, 23 февраля 2014 года Янукович, действуя совместно со своими охранниками и другими лицами, вне пункта пропуска через государственную границу, из окрестности села Урзуф Мангушского района Донецкой области тремя вертолетами вооруженных сил РФ переправил через границу не менее 20 человек», – говорится в сообщении.

Кроме того, утверждается, что «24 февраля Янукович решил окончательно покинуть территорию Украины. Находясь на территории одной из воинских частей Черноморского флота РФ в Гагаринском районе Севастополя, склонил начальника своей охраны Константина Кобзаря к дезертирству».

Как известно, сам Виктор Янукович ранее направил в Окружной административный суд Киева иск о признании незаконным отстранение его от должности президента решением Верховной Рады от 22 февраля 2014 года.

Напомним, о спецоперации по спасению свергнутого в результате госпереворота в Киеве экс-президента Украины от неминуемой расправы рассказывал в телеэфире глава российского государства Владимир Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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