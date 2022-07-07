Литва не подчинится требованию ЕС возобновить полноценный транзит в Калининград

Власти Литвы не позволят устанавливать на территории своей страны никакие «зелёные коридоры» для перевозки подсанкционных товаров в Калининградскую область.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

Так она отреагировала на планы Еврокомиссии выпустить для Вильнюса специальное разъяснение, которое позволит России полностью возобновить поставки грузов в Калининградскую область через Литву, включая товары, попавшие под европейские санкции.

«Политика Литвы до сих пор – нужно запретить транзит санкционированных товаров и осуществлять контроль. Момент контроля должен обязательно остаться, и когда кто-то публично говорит о «зеленых коридорах», об этом не может быть даже мысли, чтобы Литва не контролировала на своей территории что следует, куда следует и почему следует», – отрезала Скайсгирите.

«Это не тот случай, когда Еврокомисия только велит, а мы только исполняем», – добавила она.

Симферополь, Валентин Карамазов

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