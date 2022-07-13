Евросоюз согласился вывести из-под санкций транзит грузов в Калининград

Евросоюзу и России удалось договориться о беспрепятственном транзите грузов в Калининград. Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. Теперь ЕС предстоит заставить Литву снять блокировку с перевозок между РФ и ее эксклавом. Об этом рассказали высокопоставленные источники с российской стороны.

В начале июля ЕС представил России черновик документа, чтобы разрешить транзит в Калининградскую область, пишут «Известия». «В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ, то есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите», – рассказал осведомленный источник.

Финальный вариант документа уже несколько недель согласовывается между Брюсселем и Вильнюсом. «Литва никак не хочет согласиться на компромисс, который предлагает ЕС. Во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление. Вопрос сейчас на рассмотрении у литовской стороны», – заключил собеседник издания.

Есть вероятность, что калининградские исключения пропишут отдельным пунктом в седьмом пакете санкций против России, который ЕС собирается принять в июле. По мнению экспертов, это «разумное решение‎ с процедурной точки зрения». Пока со стороны ЕС или Литвы каких-либо сигналов о готовности снять санкции с транзита товаров в Калининградскую область не было. Более того, 11 июля вступил в силу запрет на ввоз бетона, древесины и спирта.

В Совете Федерации рассчитывают, что в ближайшее время ЕС удастся уговорить Литву, здравый смысл победит и восстановится нормальная цивилизованная практика. В противном случае литовские политики «загонят всю ситуацию в тупик, очень опасный тупик причем», отметил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область 18 июня. Под запрет попали около трети поставок в эксклав. При этом Вильнюс утверждает, что не вводил никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на транзит, все меры принимаются в рамках четвертого пакета санкций, принятого Европейским союзом в марте. Как тогда пояснили в Министерстве иностранных дел прибалтийской республики, пассажиры и товары, на которые не распространяется санкционный режим ЕС, продолжают перевозиться по территории Литвы в Калининградскую область и из нее.

Калининград, Зоя Осколкова

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