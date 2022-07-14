FT: причиной проблем с транзитом в Калининград стала двусмысленность в документах о санкциях

Европейские чиновники считают, что неясность формулировок в санкционных документах стала причиной проблем с транзитом грузов в Калининград. При этом политики, устанавливающие ограничения, не подразумевали, что под санкции попадет сообщение России с ее эксклавом.

Некоторые чиновники Евросоюзе выразили опасение, что масштаб действий Литвы в отношении грузов, направляемых в Калининградскую область, приведет к «опасному противостоянию с Россией», пишет Financial Times.

Дипломаты не намеревались создавать барьеры для потока товаров между основной территорией России и эксклавом, когда одобряли санкции весной. «Калининград – политически чувствительный вопрос, поэтому Европейская комиссия совершила ошибку», – сказал изданию один из дипломатов ЕС.

Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область 18 июня. Под запрет попали около трети поставок в эксклав. При этом Вильнюс утверждает, что не вводил никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на транзит, все меры принимаются в рамках четвертого пакета санкций, принятого Европейским союзом в марте. Как тогда пояснили в Министерстве иностранных дел прибалтийской республики, пассажиры и товары, на которые не распространяется санкционный режим ЕС, продолжают перевозиться по территории Литвы в Калининградскую область и из нее.

8 июля Москва пригрозила ответными мерами в том случае, если литовские власти не снимут ограничения с транзита в ближайшие несколько дней.

Брюссель, Зоя Осколкова

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