российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 июля 2022, 09:00 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

FT: причиной проблем с транзитом в Калининград стала двусмысленность в документах о санкциях

Европейские чиновники считают, что неясность формулировок в санкционных документах стала причиной проблем с транзитом грузов в Калининград. При этом политики, устанавливающие ограничения, не подразумевали, что под санкции попадет сообщение России с ее эксклавом.

Некоторые чиновники Евросоюзе выразили опасение, что масштаб действий Литвы в отношении грузов, направляемых в Калининградскую область, приведет к «опасному противостоянию с Россией», пишет Financial Times.

Дипломаты не намеревались создавать барьеры для потока товаров между основной территорией России и эксклавом, когда одобряли санкции весной. «Калининград – политически чувствительный вопрос, поэтому Европейская комиссия совершила ошибку», – сказал изданию один из дипломатов ЕС.

Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область 18 июня. Под запрет попали около трети поставок в эксклав. При этом Вильнюс утверждает, что не вводил никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на транзит, все меры принимаются в рамках четвертого пакета санкций, принятого Европейским союзом в марте. Как тогда пояснили в Министерстве иностранных дел прибалтийской республики, пассажиры и товары, на которые не распространяется санкционный режим ЕС, продолжают перевозиться по территории Литвы в Калининградскую область и из нее.

8 июля Москва пригрозила ответными мерами в том случае, если литовские власти не снимут ограничения с транзита в ближайшие несколько дней.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Россия подготовила меры в ответ на блокаду Калининграда со стороны ЕС и Литвы / Евросоюз согласился вывести из-под санкций транзит грузов в Калининград

Метки / Санкции против России

США хотят вытеснить Россию из глобальной торговли продовольствием / «Хотим даром»: Байден пообещал не оставлять попытки ограничить цены на русскую нефть / «Позор и предательство»: сербский тренер высказался о сбежавших из России футбольных легионерах / Россия собирается платить взносы в ООН рублями / Официальный Lego покидает Россию / МОК оценил шансы России участвовать в Олимпиаде 2024 года / Швейцария заморозила 6,8 млрд долларов российских активов / Electrolux объявила об уходе из России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Европа, В мире, Россия, Транспорт, Экономика, Европа, Санкции против России,