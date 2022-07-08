Россия подготовила меры в ответ на блокаду Калининграда со стороны ЕС и Литвы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 8 июля, заявила, что Москва завершила подготовку ответных мер в отношении Литвы и Евросоюза в связи с блокировкой транзита в Калининград и приступит к их реализации, если ситуация не нормализуется в ближайшие несколько дней, – сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В своем комментарии Захарова сказала: «Ожидать до бесконечности мы не будем. Ещё раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось».

Отвечая на вопрос «какова на данный момент ситуация в связи с объявленными Вильнюсом «санкционными» ограничениями на железнодорожную перевозку российских грузов между Калининградской областью и остальной территорией России?», представитель российского МИДа сказала: «Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России».

Москва, Иван Бабурин

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