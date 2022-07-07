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Четверг, 7 июля 2022, 15:32 мск

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«В беззаконии доходят до крайностей»: крайнее безрассудство Литвы в отношении Калининграда получит чувствительный ответ

Ответные меры Литве за блокаду Калининграда будут чувствительными. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее словам, действия прибалтийского государства являются крайним безрассудством, недопустимым в международных отношениях.

«В своем беззаконии уже доходят до крайностей. Понятно, что те санкции, которые введены против России, – они незаконны, они не имеют под собой ни оснований, ни судебных, ни правовых норм. Но введение санкций на перевозку грузов из одной части России в другую часть РФ или проверка этих грузов – это уже крайнее безрассудство, недопустимое в международных отношениях», – заявила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации полагает, что «ответ Литве должен быть чувствительным и такие меры уже разрабатываются с участием руководства Калининградской области». «Мы предупредили Литву и Европейский союз о возможных наших мерах, внимательно следим за этой ситуацией, и надеемся, что все-таки возобладает разум и будут найдены политико-юридические решения, которые не будут препятствовать перевозке грузов в Калининград. Мы надеемся на здравый смысл. Нам бы не хотелось, чтобы и эта ситуация переросла в серьезное противостояние», – пояснила она.

«Но, если таких мер, причем не откладывая, не будет принято, мы вынуждены будем более чувствительно ответить», – заключила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что Литва с 18 июня запретила транзит по железной дороге попавших под санкции грузов в Калининград. При этом официальный Вильнюс заявил, что не пойдет на уступки России в этом вопросе. МИД РФ со своей стороны подчеркнул, что последуют ответные меры в отношении Литвы, если транзит не возобновится.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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