Москва работает над пакетом ответных мер в адрес Литвы из-за проблем транзита в Калининград

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко в пятницу, 1 июля, заявил, что РФ ведет диалог с Евросоюзом по проблеме транзита в Калининград через Литву, которые будут введены в случае, если решения проблемы не найдут – сообщает РИА Новости.

Грушко, в частности, сказал: «Я думаю, что на сегодняшний день пока ресурсы для нахождения решения еще не исчерпаны. Но мяч находится на стороне ЕС и Литвы. Но еще раз подчеркну, мы готовы к любым сценариям. Все-таки у нас есть определённый диалог с Европейским Союзом. И мы довели наши озабоченности. Мы, я думаю, сумели объяснить им, что те решения, на которых настаивала Литва, обернутся серьезными издержками не только для Литвы, но и для ЕС. Этот сигнал, судя по тем публичным заявлениям, которые делают представители Еврокомиссии, дошел до адресата и там озаботились проблемой».

«Мы также работаем над пакетом ответных контрмер», – заявил зам.главы российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

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