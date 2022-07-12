Турчинов потребовал от украинского командования «закрыть свои рты»

Публичные объявления высших должностных лиц Украины о скором наступлении на подконтрольные РФ Херсонскую и Запорожскую области информируют «врага» о планах ВСУ, что абсолютно недопустимо.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-секретарь СНБО Украины, развязавший АТО в Донбассе бывший фактический руководитель страны после госпереворота в Киеве в 2014 году, депутат Верховной рады Александр Турчинов.

По его словам, в результате российская сторона заранее корректирует работу ПВО и переброску сил и средств на опасные для неё участки фронта. Таким образом, Генштаб ВСУ лишает украинскую армию внезапности ударов.

«Ежедневно от высшего политического руководства до кабминовских и региональных клерков идет анонсирование и реклама Южной наступательной операции. «Стратеги» на высоких должностях рассказывают о подготовке контрнаступления, бравадно рекламируют цель и направление главного удара. Озвучивают приказы о приоритетных задачах ВС, которые должны быть совершенно тайными. Распространяют через СМИ информацию для наших соотечественников на оккупированных территориях о наступлении с советами покинуть города, которые находятся в зоне будущих наступательных действий…», – негодовал украинский политик.

«Отбросив эмоции и нецензурные эпитеты, я хочу спросить у этих непрерывно болтающих руководителей-новаторов: «Зачем вы это делаете? Какой цели вы хотите достичь, публично информируя врага о наступательных планах ВСУ?» Закройте свои рты, и именно этим вы сделаете значительный вклад в нашу победу!», – приводит слова Турчинова «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников и украинский вице-премьер «по реинтеграции территорий» Ирина Верещук заявили о начале «масштабного контрнаступления» на юге.

Симферополь, Валентин Карамазов

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