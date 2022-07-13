За визами для посещения Украины обратились 10 россиян

Десять граждан России обратились в украинские представительства за получением визы после введения Киевом 1 июля визового режима с РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его данным, шесть человек оформили визы для краткосрочного въезда на Украину, а четверо собираются посетить свои семьи, на время или навсегда – не уточняется.

«Шесть – на краткосрочные визы и четыре – на долгосрочные, с целью воссоединения с семьей», – сказал Николенко.

Все документы были поданы в последние пять дней. Седьмого июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что за первую неделю действия визового режима никто из граждан РФ за украинскими визами не обращался.

Между тем, нет никакой гарантии, что обратившиеся получат разрешение на въезд в «Незалежную», об этом сразу после введения визового режима с РФ предупреждали украинские власти.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»